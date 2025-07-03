СМИ: Одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве

Уточняется, что Сулейманова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. У задержанного есть проблемы с законом и в Азербайджане.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что задержанную в Свердловской области группировку азербайджанцев заподозрили в причастности к гибели людей во время массового отравления алкоголем.

