СМИ: Одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из влиятельнейших воров в законе Азербайджана Вагифа Сулейманова (в криминальных кругах известен как Заур). Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Уточняется, что Сулейманова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. У задержанного есть проблемы с законом и в Азербайджане.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что задержанную в Свердловской области группировку азербайджанцев заподозрили в причастности к гибели людей во время массового отравления алкоголем.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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