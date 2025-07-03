СМИ: Одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве
3 июля 202520:29
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из влиятельнейших воров в законе Азербайджана Вагифа Сулейманова (в криминальных кругах известен как Заур). Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Уточняется, что Сулейманова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. У задержанного есть проблемы с законом и в Азербайджане.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что задержанную в Свердловской области группировку азербайджанцев заподозрили в причастности к гибели людей во время массового отравления алкоголем.
Горячие новости
- Драпеко: Американцам понравятся фильмы Бондарчука и Ростоцкого
- СМИ: Одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве
- Первое за 160 лет июльское наводнение обрушится на Санкт-Петербург
- Бородин пообещал взять на контроль концерт «Тату» в Ялте
- Разговор Путина и Трампа продлился почти час
- Познер: Запрет продажи алкоголя молодежи не решит проблему пьянства
- СМИ: В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад на День ВМФ
- Автоэксперт Пак назвал возможные причины ДТП, в котором погиб футболист Жота
- Пятеро сотрудников «Sputnik-Азербайджан» были отпущены под подписку о невыезде
- Законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года внесли в Госдуму