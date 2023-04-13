Диетолог назвала самый вредный вид шоколада
Наиболее вредным для здоровья видом шоколада является белый. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой».
«В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, антиоксиданты и другие вещества», — пояснила эксперт.
Кроме того, в белом шоколаде есть «непонятные добавки». Также диетолог отметила, что вторым по вредности является молочный шоколад: в нем содержится слишком много сахара.
Опасным для здоровья может быть и шоколад с добавками. По словам Диановой, в лакомство стоит добавлять лишь ягоды и фрукты, которые снижают калорийность.
«А вот орехи, наоборот, калорийность повышают. Количество жиров в любом шоколаде и так огромное, а в сочетании с орехами получается просто невероятно калорийный продукт», — подчеркнула диетолог.
Дианова также рассказала о правилах выбора шоколада. При покупке следует обратить внимание, на каком месте в составе указан сахар: он должен идти в списке ингредиентов хотя бы третьим. Также в шоколаде не должно быть слишком много компонентов, и состав «не должен занимать больше, чем две строчки».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
- ФСБ зафиксировала более 5000 кибератак на инфраструктуру России
- «Нафтогаз»: Суд обязал Россию выплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму
- В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи
- ФНС опубликовала список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»
- Мединский: Школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации
- Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны
- Задержанного в Белоруссии Москалева передали России
- «Казанский стрелок» Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство
- ФСБ: Теракт в Петербурге организовали спецслужбы Украины и их агенты-оппозиционеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru