Диетолог назвала самый вредный вид шоколада

Наиболее вредным для здоровья видом шоколада является белый. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой».

«В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, антиоксиданты и другие вещества», — пояснила эксперт.

Кроме того, в белом шоколаде есть «непонятные добавки». Также диетолог отметила, что вторым по вредности является молочный шоколад: в нем содержится слишком много сахара.

Опасным для здоровья может быть и шоколад с добавками. По словам Диановой, в лакомство стоит добавлять лишь ягоды и фрукты, которые снижают калорийность.

«А вот орехи, наоборот, калорийность повышают. Количество жиров в любом шоколаде и так огромное, а в сочетании с орехами получается просто невероятно калорийный продукт», — подчеркнула диетолог.

Дианова также рассказала о правилах выбора шоколада. При покупке следует обратить внимание, на каком месте в составе указан сахар: он должен идти в списке ингредиентов хотя бы третьим. Также в шоколаде не должно быть слишком много компонентов, и состав «не должен занимать больше, чем две строчки».

