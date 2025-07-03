Первое за 160 лет июльское наводнение обрушится на Санкт-Петербург

По словам метеоролога, усиление западного ветра начнется утром, его порывы ослабнут лишь ближе к ночи.

«Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 м/с, что и создаст нагон воды к Санкт-Петербургу. В самом городе ветер будет тоже достаточно сильный в порывах до 20 м/с», — рассказал Колесов.

Наводнение должно произойти с 06:00 до 09:00, ожидается, что подъем уровня воды достигнет 170-190 см. Синоптик указал на то, что за всю историю Санкт-Петербурга июльское наводнение произошло лишь однажды — в 1865 году.

Ранее синоптики предупредили, что с 12:00 до 19:00 4 июля в Москве и до 22:00 в Подмосковье возможны грозы. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, что указывает на потенциально неблагоприятные метеоусловия, сообщило издание «Профиль».

