Известный по фильму «Убить Билла» актер Майкл Мэдсен умер в США

В своем доме в Малибу (Калифорния) умер известный по ролям в фильмах «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Донни Браско» актер Майкл Мэдсен. Ему было 67 лет, сообщает NBC Los Angeles.

СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, заявило управление шерифа округа Лос-Анджелес.

Ранее актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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