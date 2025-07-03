Известный по фильму «Убить Билла» актер Майкл Мэдсен умер в США
3 июля 202521:03
В своем доме в Малибу (Калифорния) умер известный по ролям в фильмах «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Донни Браско» актер Майкл Мэдсен. Ему было 67 лет, сообщает NBC Los Angeles.
По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, заявило управление шерифа округа Лос-Анджелес.
Ранее актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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