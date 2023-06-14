Диетолог предупредила о сальмонеллах и гельминтах в шаурме

В покупной шаурме могут быть сальмонеллы, листерии, разные виды кишечной палочки и гельминты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Причиной могут стать несвежее мясо или немытые овощи. В лучшем случае, по ее словам, такая еда вызовет несварение, в худшем — тяжелое отравление. Кроме того, нередки случаи, когда повара готовят шаурму в антисанитарных условиях.