Диетолог предупредила о сальмонеллах и гельминтах в шаурме

В покупной шаурме могут быть сальмонеллы, листерии, разные виды кишечной палочки и гельминты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Причиной могут стать несвежее мясо или немытые овощи. В лучшем случае, по ее словам, такая еда вызовет несварение, в худшем — тяжелое отравление. Кроме того, нередки случаи, когда повара готовят шаурму в антисанитарных условиях.

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Диетолог также назвала это блюдо вредным для здоровья из-за добавления в него соуса с большим количеством жирного майонеза и соли. Кроме того, майонез может замаскировать запах несвежих продуктов, рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

Ранее в Братске Иркутской области больше 40 человек обратились к медикам с симптомами отравления. Все они употребляли шаурму в одном и том же кафе.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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