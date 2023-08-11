«Забыли про санкции»: Клименко не ждет тотальной блокировки Google россиян

Блокировка Google корпоративных сервисов российских подсанкционных компаний была ожидаема, однако обычным людям не грозит «полная отключка», заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

По данным «Коммерсанта», Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace ряду российских компаний, попавших под санкции США, При этом компания Microsoft официально уведомила, что перестанет продлевать подписки российским корпоративным клиентам после 30 сентября.