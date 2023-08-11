«Забыли про санкции»: Клименко не ждет тотальной блокировки Google россиян
Герман Клименко сказал в эфире НСН, что удивлен забывчивостью Google, только сейчас вспомнившей про блокировку компаний, попавших под санкции.
Блокировка Google корпоративных сервисов российских подсанкционных компаний была ожидаема, однако обычным людям не грозит «полная отключка», заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
По данным «Коммерсанта», Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace ряду российских компаний, попавших под санкции США, При этом компания Microsoft официально уведомила, что перестанет продлевать подписки российским корпоративным клиентам после 30 сентября.
«В данный момент речь идет только о компаниях, которые попали под санкции. Насколько я понимаю, проблема с отключением всех граждан России упирается в то, что не очень понятно, где они находятся. Здесь можно зацепиться за российский номер телефона или платежное средство, но, честно говоря, я этого не жду. Компании, которые под санкциями, давно не рассчитывают на ресурсы Google. Было очевидно, что их рано или поздно заблочат, скорее всего, все уже давно скопировано. Либо они уже перешли на альтернативные ресурсы, либо готовы в любой момент это сделать», - сказал Клименко.
При этом он удивился, что Google «забыл» про блокировки и начал делать это только сейчас.
«Это немножечко удивительно. Сейчас нельзя завести новый аккаунт, потому что Google не принимает платежи. При этом корпоративные аккаунты все платные и не очень понятно, каким образом они существовали. Еще один удивительный момент в этой истории: я искренне думал, что в момент попадания компаний и людей под санкции не только банки перестают обслуживать их, но и все остальные. Google как-то про все это забыл, а по идее это все должно было сразу сработать. Удивительно не то, что начали блокировать рабочие места санкционных компаний, а то, что это не произошло раньше», - заключил собеседник НСН.
В середине июня глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в России не обсуждается вопрос блокировки мессенджера WhatsApp, принадлежащего запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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