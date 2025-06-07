Росгвардия предложила разрешить охранникам сбивать БПЛА из пулеметов

Росгвардия предложила изменить нормы снабжения оружием подразделений, которые занимаются охраной государственных объектов. Об этом говорится в проекте приказа директора службы Виктора Золотова.

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Согласно предложенным новациям, меняется непосредственный список оружия. Предлагается разрешить охранникам использовать «боевое ручное стрелковое оружие». К последнему относятся пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины и пулеметы.

Как отметили авторы документа, такие меры необходимо из-за возникновения новых угроз, которым нужно противостоять, в частности беспилотникам, несущим взрывные заряды.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:РосгвардияОружие

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