Росгвардия предложила разрешить охранникам сбивать БПЛА из пулеметов
Росгвардия предложила изменить нормы снабжения оружием подразделений, которые занимаются охраной государственных объектов. Об этом говорится в проекте приказа директора службы Виктора Золотова.
Согласно предложенным новациям, меняется непосредственный список оружия. Предлагается разрешить охранникам использовать «боевое ручное стрелковое оружие». К последнему относятся пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины и пулеметы.
Как отметили авторы документа, такие меры необходимо из-за возникновения новых угроз, которым нужно противостоять, в частности беспилотникам, несущим взрывные заряды.
Ранее МЧС России предложило закрепить право иностранцев пользоваться убежищами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
- Росгвардия предложила разрешить охранникам сбивать БПЛА из пулеметов
- В Сеть слили отрывок песни Шамана для «Интервидения»
- Автомобиль врезался в здание торгового центра в Краснодаре
- Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших
- Российские средства ПВО сбили 311 украинских БПЛА за сутки
- ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
- Маск удалил пост о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна
- Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
- Зеленский: Водители фур с дронами не знали об атаке на военные аэродромы РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru