Клименко после задержания замглавы Минцифры Паршина предрек проблемы Шадаеву

«Я с ним общался, когда был советником президента России, лет 5-7 назад. Он оставил очень приятное впечатление. Нормальный человек, последний, о ком можно было бы подумать что-то плохое. Перед задержанием могло произойти всё, что угодно. Искренне надеюсь, что Максим сможет оправдаться. У меня с ним был очень положительный, нормальный рабочий процесс», - сказал собеседник НСН.

По его словам, у министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева тоже могут быть проблемы.

«Минцифры сейчас стало самым важным министерством. Не Минобороны, а Минцифры. Минобороны, конечно, важное министерство, но не необходимое. Понятно, что Минцифры необходимее сейчас. Все это сходится на главе ведомства Максуте Шадаеве. Мы с друзьями буквально неделю назад говорили о том, что у Шадаева могут быть проблемы. Раньше Минцифры никому не нужно было, а сейчас просто завал объемов, денег, нацпрограмм, нацпроектов. По большому счету, Минцифры сейчас становится самым топовым министерством», - разъяснил Клименко.

В Басманном суде Москвы отметили, что Паршину уже предъявлено обвинение, следствие просит арестовать чиновника, передает «Радиоточка НСН».

