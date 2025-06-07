Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий правительства по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, в том числе для регулирования невозвратных тарифов.
Изменения в законе предусматривают, что Минэкономразвития сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, включая виды и условия бронирования.
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил НСН, что спрос у иностранцев на путешествия в Россию сократился из-за отсутствия прямых авиарейсов, по той же причине наблюдается и всплеск внутреннего туризма, который замещает международный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru