Автомобиль врезался в здание торгового центра в Краснодаре

Мединский: Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел погибших, и обмен военнопленными Путин подписал закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям энергетических напитков Экс-замначальника Генштаба Минобороны РФ Шамарин этапирован в колонию во Владимирской области Крупный пожар произошел в городе Азов Ростовской области на складе полимеров