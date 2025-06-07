Автомобиль врезался в здание торгового центра в Краснодаре

Автомобиль врезался в здание торгового центра в Краснодаре, сообщили в МВД региона.

Один человек погиб, 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Авария произошла из-за того, что водитель каршеринга проехал перекресток на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем марки «Киа».

В результате столкновения «Киа» налетела на бордюр и врезалась в здание ТЦ. Водитель и пассажир были госпитализированы.

Ранее ДТП с участием бензовоза произошло в Лиманском районе Астраханской области, погибли трое полицейских, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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