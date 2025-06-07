В России сократили срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении с 10 до пяти дней срока рассмотрения заявления о распоряжении материнским капиталом. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно закону, срок взаимодействия между ведомствами по вопросу оформления маткапитала сокращается до 48 часов.
Кроме того, платформа «Социальное казначейство» должна автоматизировать процесс предоставления соцподдержки. В рамках этой системы будет вестись учет россиян, имеющих право на получение маткапитала. Это упростит и ускорит получение средств.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила в беседе с НСН, что государство должно делать все, чтобы не лишать ребенка кровных родителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru