В России сократили срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении с 10 до пяти дней срока рассмотрения заявления о распоряжении материнским капиталом. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

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Согласно закону, срок взаимодействия между ведомствами по вопросу оформления маткапитала сокращается до 48 часов.

Кроме того, платформа «Социальное казначейство» должна автоматизировать процесс предоставления соцподдержки. В рамках этой системы будет вестись учет россиян, имеющих право на получение маткапитала. Это упростит и ускорит получение средств.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила в беседе с НСН, что государство должно делать все, чтобы не лишать ребенка кровных родителей.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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