В России сократили срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом

Согласно закону, срок взаимодействия между ведомствами по вопросу оформления маткапитала сокращается до 48 часов.

Кроме того, платформа «Социальное казначейство» должна автоматизировать процесс предоставления соцподдержки. В рамках этой системы будет вестись учет россиян, имеющих право на получение маткапитала. Это упростит и ускорит получение средств.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила в беседе с НСН, что государство должно делать все, чтобы не лишать ребенка кровных родителей.

