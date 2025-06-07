Генерал-лейтенант Зорин: Колонна с 1212 телами солдат ВСУ прибыла в район обмена
Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок.
По его словам, российская сторона полностью готова к выполнению договоренностей в рамках обмена телами и военнопленными, которые были достигнуты в Стамбуле.
Обмену «все на все» подлежат две категории: раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.
По словам Зорина, Россия передала Украине список из 640 фамилий, но украинская сторона пока что воздерживается от назначения даты обмена.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минобороны России, в свою очередь, опубликовано подтверждающие слова видеокадры с рефрижераторами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru