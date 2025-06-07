В Москве представят спектакль «В списках не значился»
Московский театр имени Олега Табакова представит спектакль «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева.
Премьерные показы постановки «В списках не значился» на сцене театра «Современник» запланированы на 9, 10 и 22 июня.
Сюжет повести рассказывает историю молодого офицера, который оказался в Брестской крепости накануне начала Великой Отечественной. Не успев даже доложить о прибытии, ему сразу приходится принимать сложные решения, выживать вопреки обстоятельствам.
На сцене театра выступят те же артисты, которые были задействованы в фильме.
Фильм Сергея Коротаева «В списках не значился» вышел в российский прокат 1 мая. Как рассказывал «Радиоточке НСН» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, который также является одним из продюсеров проекта, картина показывает историю молодых людей, которые в свои 17-18 лет вынужденно становятся героями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru