В Москве представят спектакль «В списках не значился»

Премьерные показы постановки «В списках не значился» на сцене театра «Современник» запланированы на 9, 10 и 22 июня.

Сюжет повести рассказывает историю молодого офицера, который оказался в Брестской крепости накануне начала Великой Отечественной. Не успев даже доложить о прибытии, ему сразу приходится принимать сложные решения, выживать вопреки обстоятельствам.

На сцене театра выступят те же артисты, которые были задействованы в фильме.

Фильм Сергея Коротаева «В списках не значился» вышел в российский прокат 1 мая. Как рассказывал «Радиоточке НСН» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, который также является одним из продюсеров проекта, картина показывает историю молодых людей, которые в свои 17-18 лет вынужденно становятся героями.

