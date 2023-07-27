Хинштейн: в России нет законных механизмов для влияния на политику YouTube и Google
Говорить о блокировке YouTube стоит лишь в том случае, если появится достойная альтернатива видеохостингу. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает «Российская газета».
По его словам, сейчас законных механизмов для влияния на политику YouTube и корпорации Google в целом, которой принадлежит платформа, у России нет.
Хинштейн напомнил, что депутаты Госдумы в этом направлении уже приняли ряд инициатив, среди них закон о «приземлении» и закон «о распространении клеветы в интернете».
Он отметил, что в РФ качественная замена иностранных платформ пока есть только у социальных сетей.
Ранее Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: в России нет законных механизмов для влияния на политику YouTube и Google
- Прибалтийские страны и Швейцария пожелали сотрудничать с США из-за России
- Херш заявил, что в рамках зерновой сделки Украина перевозила наркотики
- «АвтоВАЗ» снова будет собирать Lada в Египте
- В Москве за подготовку теракта задержали подростка
- Журналист Херш: Украина - самая коррумпированная страна в мире
- Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от коронавируса
- Желавший воевать за Украину россиянин был задержан в Брянской области
- «Она не предатель»: экс-тренер Исинбаевой заступился за спортсменку
- Рекорд жары за 85 лет побит в турецком Измире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru