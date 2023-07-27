Хинштейн: в России нет законных механизмов для влияния на политику YouTube и Google

Говорить о блокировке YouTube стоит лишь в том случае, если появится достойная альтернатива видеохостингу. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает «Российская газета».

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По его словам, сейчас законных механизмов для влияния на политику YouTube и корпорации Google в целом, которой принадлежит платформа, у России нет.

Хинштейн напомнил, что депутаты Госдумы в этом направлении уже приняли ряд инициатив, среди них закон о «приземлении» и закон «о распространении клеветы в интернете».

Он отметил, что в РФ качественная замена иностранных платформ пока есть только у социальных сетей.

Ранее Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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