Хинштейн: в России нет законных механизмов для влияния на политику YouTube и Google

По его словам, сейчас законных механизмов для влияния на политику YouTube и корпорации Google в целом, которой принадлежит платформа, у России нет.

Хинштейн напомнил, что депутаты Госдумы в этом направлении уже приняли ряд инициатив, среди них закон о «приземлении» и закон «о распространении клеветы в интернете».

Он отметил, что в РФ качественная замена иностранных платформ пока есть только у социальных сетей.

Ранее Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

