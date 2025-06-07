Про рэпера Снуп Догга снимут биографический фильм
7 июня 202516:50
Про рэпера Снуп Догга снимут биографический фильм, сообщает Deadline.
Картина расскажет о пути музыканта от легенды хип-хопа до магната индустрии развлечений.
Режиссером киноленты выступит автор «Поездки в Америку 2» и «Стона черной змеи» Крэйг Брюэр. Картину выпустит киностудия Universal Pictures. Сам Снуп Догг будет сопродюсером проекта.
Ранее стало известно, что Снуп Догг сыграет главную роль в новой ленте французского режиссера Люка Бессона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru