Про рэпера Снуп Догга снимут биографический фильм

Про рэпера Снуп Догга снимут биографический фильм, сообщает Deadline.

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Картина расскажет о пути музыканта от легенды хип-хопа до магната индустрии развлечений.

Режиссером киноленты выступит автор «Поездки в Америку 2» и «Стона черной змеи» Крэйг Брюэр. Картину выпустит киностудия Universal Pictures. Сам Снуп Догг будет сопродюсером проекта.

Ранее стало известно, что Снуп Догг сыграет главную роль в новой ленте французского режиссера Люка Бессона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети
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