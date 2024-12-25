«Забудут и похоронят!»: Психолог назвал лайфхаки, если стыдно после корпоратива

Если сотруднику стыдно за то, что он слишком «весело» отдохнул на корпоративе, то ему нужно представить, какие убедительные и житейские объяснения его поведению нашли для себя его коллеги, а также помнить о том, что все быстро забывается. Об этом в беседе с НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Стыдно за свое поведение на корпоративах было 15% россиян, при этом подавляющее большинство - 75% - никогда не чувствовали неловкости после мероприятия. При этом 23% респондентов также признались, что их раздражает чрезмерное употребление алкоголя коллегами, а 63% опрошенных сами употребляют алкоголь на корпоративе. Жавнеров отметил, что в случае, если человек испытывает неловкость после корпоратива, есть некоторые лайфхаки.