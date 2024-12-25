«Забудут и похоронят!»: Психолог назвал лайфхаки, если стыдно после корпоратива
Главное правило: если человек сделал на корпоративе что-то плохое, например, наговорил лишнего, ему просто нужно извиниться первым, не дожидаясь претензий, тогда коллеги уже не смогут его осудить, заявил НСН Павел Жавнеров.
Если сотруднику стыдно за то, что он слишком «весело» отдохнул на корпоративе, то ему нужно представить, какие убедительные и житейские объяснения его поведению нашли для себя его коллеги, а также помнить о том, что все быстро забывается. Об этом в беседе с НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Стыдно за свое поведение на корпоративах было 15% россиян, при этом подавляющее большинство - 75% - никогда не чувствовали неловкости после мероприятия. При этом 23% респондентов также признались, что их раздражает чрезмерное употребление алкоголя коллегами, а 63% опрошенных сами употребляют алкоголь на корпоративе. Жавнеров отметил, что в случае, если человек испытывает неловкость после корпоратива, есть некоторые лайфхаки.
«Есть определенные лайфхаки, если человек сделал что-то не так на корпоративе. Человеку стыдно, потому что он считает, что про него подумают, что он какой-то отбитый. В такой ситуации, во-первых, человеку нужно придумать для себя убедительные варианты, чем люди могут объяснить его поведение. Допустим, они могут подумать, что он просто не может контролировать выпитый алкоголь, или долго был в завязке, или вошел в кураж, так как узнал какую-то хорошую новость. И тогда он поймет, что каждый для себя чем-то это объяснит. Во-вторых, нужно понимать, что какая бы ни была крутая история, - она не доживет до следующего корпоратива. Люди просто ее забудут и похоронят буквально через пару недель, когда узнают, что кого-то увольняют или какой-то отдел переформировывают», - пояснил он.
Однако если человек понимает, что на корпоративе он сделал что-то плохое, например, оскорбил кого-то, то тогда, по словам Жавнерова, ему нужно первым покаяться.
«Если человек как-то некрасиво поступил на корпоративе, например, что-то сломал, разбил или кому-то что-то высказал, то тогда он не должен дожидаться, что ему будут что-то говорить. Потому что люди говорят только тогда, когда не видят раскаяния. Поэтому у него задача первым же делом извиниться и сказать, что он был неправ. Тогда, даже если так не считают, все коллеги скажут, что все в порядке. Когда человек приходит с повинной, у людей уже нет морального права его осуждать», - подытожил он.
Ранее глава филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» лишился работы после скандального корпоратива, на котором выступали стриптизерши, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Черный ящик найден на месте крушения самолета в Казахстане
- Ефимов: Здание пожарного отряда в районе Коммунарка достроят в 2025 году
- Более 500 тысяч квадратных метров жилья по реновации появится на новых площадках
- Ефимов: Строители реорганизуют по программе КРТ три участка в Ново-Переделкине
- В Щербинке началось строительство детско-взрослой поликлиники
- Ефимов: Возле новых домов по программе реновации построили 521 детскую площадку
- МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово
- Восемь объектов образования передали городу инвесторы и застройщики с начала года
- Эксперт оценил строительство инфраструктуры на территории бывших промзон в Москве
- Начальник отдела УБЭП в Татарстане задержан за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru