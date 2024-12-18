СМИ: Блогер Ивлеева зарабатывает 7 млн рублей за корпоратив
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выступает на частных мероприятиях за семь миллионов рублей, сообщил Super со ссылкой на представителей блогерши.
Он отметил, что сейчас Ивлеева и ее команда работают над тем, чтобы в новом году она вернулась в эфир. Помощник Ивлеевой также рассказал, что ничего дорогого в райдере блогера нет.
«Гримерка, вода, салфетки и другие мелочи», — сказал он.
Ранее сообщалось, что гонорары российских звезд за новогодние выступления в 2024 году выросли на 20-60%. Дороже всего заказчикам обойдутся концерты Сергея Шнурова и Сергея Жукова. Лидер группы «Ленинград» выступит за 25 млн рублей, а основателю «Руки Вверх» надо будет заплатить на четыре миллиона меньше, передает «Радиоточка НСН».
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