Стыд за новогодние корпоративы испытывают 15% россиян

66% россиян сообщили, что в их компаниях запланированы новогодние корпоративы. При этом около трети работодателей считают участие сотрудников в этих мероприятиях обязательным. Дресс-код установлен в 26% компаний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса «Битрикс24».

Исследование показало, что 58% сотрудников рассчитывают на получение годовой премии. Если бы пришлось выбирать между корпоративом и денежным вознаграждением, 81% респондентов предпочли бы премию.