Стыд за новогодние корпоративы испытывают 15% россиян
66% россиян сообщили, что в их компаниях запланированы новогодние корпоративы. При этом около трети работодателей считают участие сотрудников в этих мероприятиях обязательным. Дресс-код установлен в 26% компаний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса «Битрикс24».
Исследование показало, что 58% сотрудников рассчитывают на получение годовой премии. Если бы пришлось выбирать между корпоративом и денежным вознаграждением, 81% респондентов предпочли бы премию.
Некоторые опрошенные признались, что сталкивались с неловкими ситуациями на подобных мероприятиях: 15% испытывали стыд за свое поведение, однако большинство (75%) таких проблем не имели. Среди раздражающих факторов корпоративов 23% отметили чрезмерное употребление алкоголя коллегами. Несмотря на это, 63% планируют употреблять спиртное на праздновании.
Опрос также выявил другие причины недовольства: конфликты, сплетни, драки и официальная часть мероприятия. В то же время 82% респондентов рассматривают предновогодний корпоратив как важную традицию, ожидая его с положительными эмоциями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru