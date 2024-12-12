«Соблюдают приличия!»: В массовый возврат платьев после корпоративов не поверили
Потребитель имеет право отказаться от любого товара на маркетплейсе в течение семи дней независимо от того, подлежит ли такой товар возврату, напомнил в эфире НСН Артем Соколов.
Сообщения о массовом возврате на маркетплейсах ношенных вещей после корпоративов являются сомнительными, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в разговоре с НСН. Он отметил, что возвраты действительно есть, однако нельзя сказать, что они связаны с новогодними праздниками.
По информации менеджеров московских пунктов выдачи заказов Wildberries, каждая шестая женщина в декабре приходит с возвратом новогоднего платья, сообщил Telergram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». При этом многие из них даже не пытаются оправдаться, ограничиваясь фразами вроде «не подошло» или «посмотрела дома – не понравилось». Отмечается, что иногда при возврате можно уловить запах духов, что свидетельствует о том, что одежда действительно носилась. Соколов усомнился в информации и отметил, что в основном россияне «соблюдают приличие».
«Действительно, с возвратами к нам приходят, но я не могу сказать, что это все возвраты, связанные с новогодними праздниками. Объективно, у нас люди в основном соблюдают правила приличия, законодательство и возвращают только тогда, когда действительно необходимо вещь вернуть в связи с какими-то проблемами. Но не тогда, когда взяли ее, поносили, а потом возвращают. Для этого есть другие сервисы, другой бизнес. Это сервисы аренды вещей, которые позволяют взять что-то на корпоратив, не платить больших денег и после аренды вернуть обратно. Вряд ли можно предположить, что это какой-то большой объем возвратов», - сказал Соколов.
Вместе с тем он напомнил, что потребитель имеет право отказаться от любого товара на маркетплейсе в течение семи дней независимо от того, подлежит ли такой товар возврату.
«В интернет-торговле немножко по-другому устроено законодательство. Здесь есть в принципе возможность отказаться от любой покупки в течение семи дней. Это связано в первую очередь с тем, что клиент, который получает заказ, должен иметь возможность на него посмотреть. Если он вдруг по каким-то причинам не совпал с его ожиданиями, был искажен цвет, например, на сайте это было видно одного цвета на мониторе, а приехал заказ немножко другого оттенка... Законодательство в текущем виде защищает полноценно покупателя, поэтому позволяет ему вернуть любой товар, купленный дистанционным способом, в течение семи дней. Причем независимо от того, подлежит ли такой товар возврату или нет. Не должна быть нарушена товарная целостность, этот товар не должен был быть в употреблении, должны находиться на месте и сохраниться все бирки, ярлыки и вшивные элементы», - добавил собеседник агентства.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что сегодня на маркетплейсах акция «Черная пятница» устраивается 365 дней в году. По его словам, чтобы уберечь свой кошелек от неразумных трат, нужен трезвый подход и сравнение цен, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джо Байден помиловал 39 человек
- СМИ: Режиссер Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру Картозии
- Психолог рекомендовала поддерживать веру детей в Деда Мороза до 8-9 лет
- Росреестр: Количество ипотечных сделок в Москве упало на 12,5%
- Госдума приравняла кальянные смеси к никотинсодержащей продукции
- Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди
- Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 40 060 военнослужащих
- Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 триллиона рублей
- Российские военные освободили Новоивановку в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru