«Соблюдают приличия!»: В массовый возврат платьев после корпоративов не поверили

Сообщения о массовом возврате на маркетплейсах ношенных вещей после корпоративов являются сомнительными, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в разговоре с НСН. Он отметил, что возвраты действительно есть, однако нельзя сказать, что они связаны с новогодними праздниками.

По информации менеджеров московских пунктов выдачи заказов Wildberries, каждая шестая женщина в декабре приходит с возвратом новогоднего платья, сообщил Telergram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». При этом многие из них даже не пытаются оправдаться, ограничиваясь фразами вроде «не подошло» или «посмотрела дома – не понравилось». Отмечается, что иногда при возврате можно уловить запах духов, что свидетельствует о том, что одежда действительно носилась. Соколов усомнился в информации и отметил, что в основном россияне «соблюдают приличие».