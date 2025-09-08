Продажи кваса очень сильно зависят от сезонности и хорошей погоды, поэтому они растут только в летний период, и это лето было крайне неудачное для всех производителей кваса. Об этом НСН рассказал независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.

Компания PepsiCo перестала выпускать квас «Русский дар», сообщил портал Shopper’s со ссылкой на источники. Представитель ретейлера «Лента» уточнил: в 2025 году квас не выпускался. Сама PepsiCo отказалась комментировать ситуацию. «Русский дар» в 2024 году был в списке лидеров по продажам и занимал третье место после «Очаковского» («Очаково») и «Желтой бочки» («Трехсосенский пивзавод»). Однако за 12 месяцев по июль 2025-го квас стал единственным безалкогольным напитком, который показал снижение продаж в натуральном выражении — на 11,9 %. Анфиногенов отметил, что для PepsiCo выпуск кваса был «пробой пера».