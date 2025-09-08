Как дожди и холод «убивают» продажи кваса
Существует около 300 марок кваса - рынок обширный, однако продажи того или иного бренда могут снижаться даже из-за погодных условий, заявил НСН Александр Анфиногенов.
Продажи кваса очень сильно зависят от сезонности и хорошей погоды, поэтому они растут только в летний период, и это лето было крайне неудачное для всех производителей кваса. Об этом НСН рассказал независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Компания PepsiCo перестала выпускать квас «Русский дар», сообщил портал Shopper’s со ссылкой на источники. Представитель ретейлера «Лента» уточнил: в 2025 году квас не выпускался. Сама PepsiCo отказалась комментировать ситуацию. «Русский дар» в 2024 году был в списке лидеров по продажам и занимал третье место после «Очаковского» («Очаково») и «Желтой бочки» («Трехсосенский пивзавод»). Однако за 12 месяцев по июль 2025-го квас стал единственным безалкогольным напитком, который показал снижение продаж в натуральном выражении — на 11,9 %. Анфиногенов отметил, что для PepsiCo выпуск кваса был «пробой пера».
«Во-первых, квас сам по себе очень сезонный напиток. Основные продажи кваса приходятся на лето и очень сильно зависят от температуры. То есть, если солнце выглянуло - квас начинает продаваться. Солнце зашло или полил дождь - продажи останавливаются. Поэтому заниматься квасом нужно очень взвешенно и профессионально. У компании PepsiCo есть много продуктов, которые имеют сезонные колебания, но их гораздо меньше, и они в большей степени сосредоточены на них, поэтому для них квас был пробой рынка. Например, для «Очаково» - это стержневой продукт бизнеса, ему уделяют максимальное внимание. Так что для компании PepsiCo это никак не влияет на общий бизнес. Для всех производителей кваса это лето было крайне неблагоприятное», - рассказал он.
При этом Анфиногенов подчеркнул, что рынок кваса очень обширный, а сам напиток делится на два вида.
«У нас порядка 300 торговых марок кваса, причем рынок кваса делится на два направления: традиционный квас, то есть напиток брожения, и квасной напиток, который делается как лимонад. Там берутся специально подобранные вкусовые компоненты в том числе сделанные из хлеба, разбавляются водой и газируются. Но это не является квасом натурального брожения. Лидеров по квасу можно штук 10 точно назвать, но есть еще локальные производители. Так что рынок насыщенный. Он не может быть больше, а меньше становится только в силу неблагоприятных погодных условий», - подытожил он.
Ранее и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что при покупке разливного кваса важно соблюдать санитарные нормы и температурный режим, чтобы избежать проблем со здоровьем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
