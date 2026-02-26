Россиян ждут «необычные» вкусы пива из-за нового ГОСТа
Новый ГОСТ разрешает называть пивом продукцию, состоящую не только из пшеничного и ячменного солода, заявил НСН Александр Мордовин.
Россиян ждут «необычные» вкусы пива из-за нового ГОСТа, конкретно эти новинки могут стоить дороже, заявил НСН президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции Александр Мордовин.
Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества. Текущий стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды, передает РИА Новости. Мордовин рассказал, к чему это приведет.
«Этот ГОСТ не потребует серьезных затрат. Дело в том, что основной солод – это ячменный. Долгое время у нас шла дискуссия о том, сколько в пиве должно быть солода. Было предложение снизить долю ячменного солода до 50%, это предлагали зарубежные коллеги, которые владели здесь какими-то активами, но российские хотели оставить 80%. В итоге новый ГОСТ просто расширяет возможности, 80% остаются, но теперь можно использовать разный солод», - отметил он.
По его словам, это делается для расширения линейки вкусов, так как есть запрос со стороны потребителей.
«Новый ГОСТ разрешает называть пивом продукцию, состоящую не только из пшеничного и ячменного солода. Сегодня 95% производства приходится именно на ячменный солод, на другие солода (кроме пшеничного) приходится не более 1%. Но потребитель теперь требует разных вкусов во всем, пиво тоже стремится не отстать. Возможно, это пиво и будет дороже, но и пиво будет необычным. Точно появятся новые вкусы, для этого это и делается. Это творчество создателей, технологов, пивоваров. Например, базой будет ячменный солод, но что-то будет добавлено еще», - добавил собеседник НСН.
Российские хмелеводы способны закрывать не более 5-7% потребностей российской пивоваренной отрасли, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
