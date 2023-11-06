«Забрать деньги и популярность»: В России предлагают анонимно сообщать о треш-стримерах
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев в своем Telegram-канале заявил, что правительство поддержало законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов. По его словам, соответствующее заключение рассмотрят 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Популярный блогер и стример Герман Ягодка заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».
«Я жду все-таки закон, чтобы понять, что такое треш? Например, есть стример, который может нюхать трусы своей матери, бьет ее, целуется с ней – для меня это треш, а для кого-то нет. Надо эту грань понимать, потому что у каждого своя грань треша. Поэтому мы ждем закон, чтобы понять, что именно нельзя», - сказал Ягодка.
Молодежь нужно привлекать к борьбе с треш-стримерами, заявил координатор «Молодой Гвардии Единой России» по СФО Роман Гордеев в пресс-центре НСН.
«В решение проблемы должны включаться сами подростки, молодежь, как основная целевая аудитория стримов. Если молодежь получит механизм анонимной и оперативной передачи информации о нарушениях, количество нарушений будет снижаться. Например, можно создать телеграм-бот, куда подростки будут скидывать материал для проверки и блокировки. У нас в организации есть опыт такой деятельности», - объяснил он.
Треш-стримерам нужно через суд запрещать пользоваться интернетом, заявил председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артём Метелев в пресс-центре НСН.
«Люди, которые в Интернете совершают преступления в прямом эфире, их нужно выделить в отдельную статью. Сейчас с точки зрения права непонятно, кто такие треш-стримеры. Мы предлагаем, чтобы факт треш-стрима стал отягчающим обстоятельством, чтобы было больше ответственности. Если какое-то хулиганство на камеру, мы предлагаем штраф от 300 тысяч до двух миллионов. При повторном преступлении – уголовное наказание. У этих людей нужно забрать возможность использовать Интернет, ограничить доступ. Если суд признал человека треш-стримером, тогда нужно забрать доступ к Интернету, к социальным сетям. Эти люди делают это ради денег и популярности, и то, и другое нужно у них забрать», - отметил он.
В Telegram среди подростков набирает обороты тренд, посвященный издевательствам над животными, например, только в апреле появилось по меньшей мере 10 каналов, посвященных издевательствам и пыткам над животными. В погоне за лайками и хайпом живодеры избивают, душат и травят животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru