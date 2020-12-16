Ломка без лайков? Психолог оценил грядущий запрет трэш-стримов

«Это общемировая тенденция, люди начинают жить напоказ. Представления об интимном и общественном размываются. Это присуще людям, которые не видят способа иначе самореализоваться. Они выбирают более легкий путь, и это проявляется в уродливых формах. Стримеры трэш-контента пропагандируют жизнь без труда. Дальше они начинают быть зависимыми от социального одобрения, и вынуждены идти по пути всё большего трэша и хайпа. Каждый раз нужна более интенсивная эмоция. Потеря лайков для них - не только лишение заработка, но и отсутствие собственной значимости», - отметил специалист.



По его словам, опасным является то, что эмоции стало возможно получать в неограниченном количестве, не прилагая никаких усилий.



«На другом конце люди потребляют эмоции бесплатно, а значит это обесценивается. Люди хотят больше и больше, это по сути наркоманы. Раньше эмоции можно было получить в кино, театре, спортзале. Сейчас любой человек через смартфон может бесконечно потреблять их, это большая проблема. Зачем людям тогда добиваться успеха в реальной жизни?» - задался вопросом психолог.



Хорс также оценил, насколько эффективным станет запрет трэш-стримов на законодательном уровне.



«После запрета они не исчезнут, а просто уйдут в серую зону. Конечно, массово такие вещи стоит пресекать. Когда стали находить и сажать создателей групп смерти в соцсетях, то массовость прошла. Никакие другие меры, кроме запрета, государство не может принять. В остальном родители должны прививать детям ценности труда, самореализации в реальной жизни. Тем не менее, совсем игнорировать соцсети и развлекательный контент в интернете не получится», - заключил врач.



Власти обратили внимание на трэш-трансляции после того, как блогер Reeflay на протяжении двух часов вел прямой эфир, пока на заднем плане в кадре лежала мертвая девушка. На него завели уголовное дело и арестовали. Ранее блогер Mellstroy во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом об стол. Против него также возбудили уголовное дело.

