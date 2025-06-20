При встрече с волкособом кинолог посоветовал не стараться каким-либо образом с ним взаимодействовать и отметил, что первой такая собака никогда не нападает.

«Первой такая собака никогда не набросится. В отличие от тех собак-парий, которые рождаются поколениями на улице, волкособы не будут защищать свою территорию, а освободят путь для человека. Они могут быть опасны, только когда вы попытаетесь что-то сделать с ними - взять на поводок, например. При встрече с такой собакой лучше не пытаться ничего предпринимать в отношении нее», - подытожил он.

По словам Уражевского, у таких особей есть свои особенности черт характера, они сложно уживаются с питомцами поменьше и не всегда готовы принимать ласку.

«Такие собаки отличаются от тех собак, к которым мы привыкли. Они более пугливые, осторожные, боятся огня, плохо дрессируются. Если оказываются загнаны в угол в момент, когда их хотят погладить, могут думать, что им угрожает опасность, и способны проявить агрессию. Часто могут причинять проблемы кошкам и другим маленьким собакам, поэтому гибриды могут содержаться только в специальных питомниках, которые выводят новые породы. Должно пройти много поколений, минимум семь, чтобы гибрид волка и собаки стал более покладистым и поддавался дрессировке», - рассказал собеседник НСН.

Ранее Уражевский в беседе с НСН заявил, что в России нужно вернуть советский опыт покупки овчарок и других серьезных пород собак – только после собеседования будущего владельца.

