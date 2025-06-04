4 июня отмечается Международный день корги - праздник, посвященный одной из самых обаятельных пород. Этот день был учрежден в 2019 году четырьмя руководителями сообщества любителей корги Omaha Corgi Crew, чтобы объединить поклонников этой породы и поддержать организации по спасению корги и других собак. Уражевский отметил, что корги любят заботиться о своих близких.

«Вельш-корги - прекрасная порода, которая подходит практически всем: для маленьких детей они будут прекрасными няньками, для спортсменов - соратниками, ведь, несмотря на короткие ноги, эти собаки могут перегнать стадо коров, для пожилых людей они будут прекрасными послушными спутниками. У них прекрасный иммунитет, они хорошо поддаются дрессировке. Они любят заботиться о своих близких, о членах семьи, причем это могут быть не только люди, но и другие животные. Даже когда много собак общаются, а кто-то один отошел и скучает, корги найдет способ, как ткнуть носом и позвать скучающего обратно к остальным в круг. Это особенность породы, это пастушья собака, настоящая овчарка», - сказал собеседник НСН.