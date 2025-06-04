«Нянька, спутник и спортсмен»: Кинологи назвали корги универсальной породой для всех
Корги любят заботиться о своих близких, это особенность этой породы собак, сказал НСН Владимир Уражевский.
Корги - прекрасная порода, которая найдет подход к любому человеку и животному, сказал в эфире НСН президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
4 июня отмечается Международный день корги - праздник, посвященный одной из самых обаятельных пород. Этот день был учрежден в 2019 году четырьмя руководителями сообщества любителей корги Omaha Corgi Crew, чтобы объединить поклонников этой породы и поддержать организации по спасению корги и других собак. Уражевский отметил, что корги любят заботиться о своих близких.
«Вельш-корги - прекрасная порода, которая подходит практически всем: для маленьких детей они будут прекрасными няньками, для спортсменов - соратниками, ведь, несмотря на короткие ноги, эти собаки могут перегнать стадо коров, для пожилых людей они будут прекрасными послушными спутниками. У них прекрасный иммунитет, они хорошо поддаются дрессировке. Они любят заботиться о своих близких, о членах семьи, причем это могут быть не только люди, но и другие животные. Даже когда много собак общаются, а кто-то один отошел и скучает, корги найдет способ, как ткнуть носом и позвать скучающего обратно к остальным в круг. Это особенность породы, это пастушья собака, настоящая овчарка», - сказал собеседник НСН.
По его словам, корги отличаются хорошим здоровьем.
«Это собака с крепким здоровьем, несмотря на короткие лапки. Проблем с ними не бывает. Мы смело рекомендуем эту породу практически в любую семью. Порода прошло долгий путь, их очень тщательно отбирали в Англии. Не просто так это любимая порода королевы Англии. С этими собаками надо общаться, гулять, им надо уделять внимание, подбирать правильный рацион, делать прививки. Если у вас не будет хватать на это все времени, то лучше не заводите такую собаку», - заключил эксперт.
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