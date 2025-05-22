Со средними и большими собаками рекомендуется гулять 30 минут утром и полтора-два часа вечером, сегодня далеко не у всех владельцев хватает времени на это, заявил НСН президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

В Шанхае открыли первый в Китае тренажерный зал для собак, пишет South China Morning Post. Центр Gogogym работает в тестовом режиме. Видео из фитнес-клуба с собаками на беговых дорожках завирусились в китайских соцсетях и собрали тысячи просмотров. В заведении есть фитнес-зоны, зоны спа и реабилитации, массажный кабинет, а также магазин товаров для питомцев. Уражевский отметил, что в России такие залы тоже есть, это помогает владельцам сохранять время и не вредить здоровью своих активных питомцев.