«Надо понимать, что с каждой большой собакой обязательно нужно проводить тренировки, а также очень важна дрессировка. В советское время нельзя было завести овчарку просто так. Человек приходил в кинологический клуб, записывался, проводилось собеседование, затем элементарные курсы по воспитанию. Потом человеку давали контакт заводчика. После приобретения собаки каждый владелец ходил на дрессировочную площадку. Поэтому в прошлом не было криминальных и проблемных случаев с такими собаками. Мы в Союзе такой опыт пытаемся и сегодня внедрить», - отметил он.

Уражевский подчеркнул, что даже маленькие породы собак требуют воспитания и социализации.

«Даже маленькая чихуахуа может укусить ребенка за палец и часто бывает сварливой. Тут тоже воспитание должно быть. Если собака социализирована, она адекватно ведет себя в городе, позволяет надеть на себя намордник, ходит рядом, не лает. Это касается любой собаки. Важно заниматься со своим питомцем», - добавил специалист.

Штраф и компенсация вреда не должны быть единственным наказанием для тех владельцев собак, которые безответственно относятся к своим животным, — наиболее действенной и понятной для них мерой станет лишение свободы, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».

