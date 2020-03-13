Заболевший коронавирусом житель Кубани заразился в Италии

Первый заболевший коронавирусом житель Краснодарского края почувствовал себя плохо после того, как вернулся из Италии. Он побывал в Вероне, очаге вспышки коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что к медикам мужчина обратился 5 марта.