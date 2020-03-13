Заболевший коронавирусом житель Кубани заразился в Италии

Первый заболевший коронавирусом житель Краснодарского края почувствовал себя плохо после того, как вернулся из Италии. Он побывал в Вероне, очаге вспышки коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что к медикам мужчина обратился 5 марта.

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Медики разместили его в изолированном боксе, выяснилось, что у пациента новый коронавирус 2019-nCoV.

Сейчас он находится в стабильном состоянии. Все, кто контактировал с заболевшим, находятся под наблюдением врачей.

Россия с пятницы, 13 марта, ввела временный запрет въезда на территорию страны граждан Италии.

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ФОТО: pixabay.com
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