Заболевший коронавирусом житель Кубани заразился в Италии
Первый заболевший коронавирусом житель Краснодарского края почувствовал себя плохо после того, как вернулся из Италии. Он побывал в Вероне, очаге вспышки коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что к медикам мужчина обратился 5 марта.
Медики разместили его в изолированном боксе, выяснилось, что у пациента новый коронавирус 2019-nCoV.
Сейчас он находится в стабильном состоянии. Все, кто контактировал с заболевшим, находятся под наблюдением врачей.
Россия с пятницы, 13 марта, ввела временный запрет въезда на территорию страны граждан Италии.
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