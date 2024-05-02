Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6% в 2023 году
Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в прошлом году упала на 4,6% по сравнению с 2022 годом, составив 40 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.
Согласно данным, в 2023 году врачам не удалось спасти 34 254 ВИЧ-инфицированных, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Сообщается, что число новых случаев заражения ВИЧ в 2023 году составило 58 397. При этом свыше четверти людей (28,3%), у которых выявили ВИЧ, не встали на учет в диспансере.
Авторы публикации считают, что снижение уровня заболеваемости ВИЧ в стране может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ).
Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН рассказал, что дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с проблемами в закупках лекарств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С января 2024 года число самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 25%
- Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края
- Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6% в 2023 году
- Антона Науменко назначили временно исполняющим обязанности главы Кургана
- Минздрав РФ: За медпомощью обратились 7,9 тысячи пострадавших от паводка
- Сийярто заявил, что генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву
- Минобороны России: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Бердычи
- Депутат Хамзаев предложил заблокировать TikTok в России
- Посольство США поддержало протестующих в Грузии против закона об иноагентах
- Песков: Серьезных ожиданий от саммита по Украине без России быть не может
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru