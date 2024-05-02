Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6% в 2023 году

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в прошлом году упала на 4,6% по сравнению с 2022 годом, составив 40 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.

Депутат Буцкая не поддержала запрет на брак без справок о ВИЧ-инфекции

Согласно данным, в 2023 году врачам не удалось спасти 34 254 ВИЧ-инфицированных, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Сообщается, что число новых случаев заражения ВИЧ в 2023 году составило 58 397. При этом свыше четверти людей (28,3%), у которых выявили ВИЧ, не встали на учет в диспансере.

Авторы публикации считают, что снижение уровня заболеваемости ВИЧ в стране может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ).

Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН рассказал, что дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с проблемами в закупках лекарств, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:РоссияЗаболевание

Горячие новости

Все новости

партнеры