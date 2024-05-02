Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6% в 2023 году

Согласно данным, в 2023 году врачам не удалось спасти 34 254 ВИЧ-инфицированных, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Сообщается, что число новых случаев заражения ВИЧ в 2023 году составило 58 397. При этом свыше четверти людей (28,3%), у которых выявили ВИЧ, не встали на учет в диспансере.

Авторы публикации считают, что снижение уровня заболеваемости ВИЧ в стране может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ).

Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН рассказал, что дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с проблемами в закупках лекарств, передает «Радиоточка НСН».

