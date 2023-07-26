Депутат Буцкая не поддержала запрет на брак без справок о ВИЧ-инфекции
Для регионов лучше ввести «Паспорт молодоженов», по которому пары смогут пройти нужные обследования, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Вводить запрет на брак без отрицательных тестов на ВИЧ-инфекцию не следует, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью НСН.
Накануне глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил инициативу о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Буцкая идею не поддержала.
«Паспорт молодоженов – это очень хороший проект, который можно взять в качестве примера каждому региону. Очень хорошо понимаю, что имеют ввиду руководители региона, но, тем не менее, уже есть отработанные практики в рамках пилотных, федеральных проектов. Паспорт молодоженов выдается при заключении брака, в рамках него совершенно бесплатно, без очередей молодожены могут пройти все обследования… Плюс УЗИ, консультацию врачей. В регионах лучше вводить именно такие меры», - сказала Буцкая.
«Паспорт молодоженов» является пилотным федеральным проектом, который запущен в ряде регионов. Он предоставляет возможность бесплатно пройти диспансеризацию с акцентом на репродуктивное здоровье, сообщает «Радиоточка НСН».
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