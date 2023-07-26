Депутат Буцкая не поддержала запрет на брак без справок о ВИЧ-инфекции

Вводить запрет на брак без отрицательных тестов на ВИЧ-инфекцию не следует, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью НСН.

Накануне глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил инициативу о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Буцкая идею не поддержала.