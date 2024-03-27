Закупки и цена: Названы причины нехватки лекарств для пациентов с ВИЧ в России

Дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с увеличением числа больных и проблемами в закупках лекарств, рассказал глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН.

Ранее представители движения «Пациентский контроль» заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА. В письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой говорится, что из-за отсутствия препаратов врачи вынуждены менять схемы и возвращаться к вариантам лечения, которые ранее были отменены из-за серьезных побочных эффектов. Покровский подтвердил такую тенденцию.