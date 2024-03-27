Закупки и цена: Названы причины нехватки лекарств для пациентов с ВИЧ в России
Часто российские фирмы не участвуют в закупках лекарств, так как Минздрав предлагает слишком низкие цены для них, отметил в эфире НСН академик Вадим Покровский.
Дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с увеличением числа больных и проблемами в закупках лекарств, рассказал глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН.
Ранее представители движения «Пациентский контроль» заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА. В письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой говорится, что из-за отсутствия препаратов врачи вынуждены менять схемы и возвращаться к вариантам лечения, которые ранее были отменены из-за серьезных побочных эффектов. Покровский подтвердил такую тенденцию.
«Это связано с тем, что заявки на лечение формируются в течение предыдущего года, а уже в текущем году может быть больше пациентов с ВИЧ-инфекцией. Они делаются на основании регистра больных ВИЧ-инфекцией. Для того, чтобы человек попал в этот регистр, человек должен принести паспорт, СНИЛС… Это определенная процедура, а количество больных по времени несколько опережает число находящихся в этом регистре, это одна из причин. Вторая причина – это чисто технические вещи, которые связаны с закупками лекарств. Например, Минздрав выставляет на аукцион свои заявки на лекарства по определенной цене. Он заинтересован в том, чтобы цена была поменьше, а фирмы, которые производят такие лекарства, заинтересованы в том, чтобы не понести убытка. Часто они не выходят на аукцион и ждут, пока Минздрав повысит цену», – сказал Покровский.
При этом он отметил, что в закупках часто не участвуют именно российские фирмы.
«Участвуют фирмы и отечественные, и зарубежные. Но, насколько я помню, не выходят преимущественно наши. У них свои аргументы: цена, которую они затрачивают на производство, выше, чем та, которую предлагает Минздрав. Пока врачи придумывают выход из ситуации, один из вариантов – менять препараты на те, которые есть в распоряжении. Вся система, которая сейчас действует, сложная, она требует улучшения», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВИЧ перестал быть заболеванием, которое очень быстро распространяется и сразу же приводит к летальному исходу инфицированного. По ее словам, такая клиническая картина заболевания указывает на значительные успехи в борьбе с вирусом, передает «Радиоточка НСН».
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