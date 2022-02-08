Иммунолог заявил, что Москва прошла пик «омикрона»

Пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикроном» в Москве пройден, в Санкт-Петербурге будет в ближайшие дни, а в России – через неделю, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал мнение, что пик заболеваемости «омикроном» в России будет пройден уже на этой неделе, а к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев заражения.