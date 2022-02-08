Иммунолог заявил, что Москва прошла пик «омикрона»
В России может произойти «датский вариант», когда на фоне снижения заболеваемости появляется «подволна», сказал НСН Николай Крючков.
Пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикроном» в Москве пройден, в Санкт-Петербурге будет в ближайшие дни, а в России – через неделю, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал мнение, что пик заболеваемости «омикроном» в России будет пройден уже на этой неделе, а к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев заражения.
«В Москве уже, скорее всего, пик пройден, но не надо думать, что это снижение – «уже все». Оно может быть чуть вверх – чуть вниз. В Петербурге пока еще нет, но он ожидается уже в ближайшие дни. В России не на ближайшей неделе, а скорее через неделю действительно будет пик, задержка на некоторое время, а потом некоторый спад. Неделя плюс – неделя минус, так точно нельзя посчитать. Но похоже, через недельку, может быть, чуть-чуть подольше будет пик в России», - сказал Крючков.
При этом, по его мнению, в России может произойти «датский сценарий», когда на фоне спада заболеваемости идет «пробой вверх».
«У нас сейчас активно распространяется субвариант ВА.2, и не исключена ситуация, которая была в Дании, когда на спаде заболеваемости будет опять "пробой" вверх и новая подволна», - предупредил иммунолог.
Со своей стороны, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что к середине февраля волна «омикрона» в России начнет заканчиваться, а следующая «будет маленькая и где-то через несколько месяцев».
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