Соратница Чавеса стала президентом Коста-Рики
Политолог Лаура Фернандес официально вступила в должность 50-го президента Коста-Рики. Об этом сообщает портал CRHoy.
Отмечается, что она будет находиться у власти с 2026 по 2030 год. Торжественная церемония приведения к присяге и передачи власти состоялась на Национальном стадионе в Сан-Хосе.
Уходящий лидер Коста-Рики Родриго Чавес передал Фернандес президентскую ленту. В своей первой речи в качестве президента страны она пообещала продолжить политический курс предыдущей администрации, провести глубокие реформы и жестко бороться с организованной преступностью.
На мероприятии присутствовали представители 71 государства. Фернандес стала второй женщиной на высшем госпосту в истории Коста-Рики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
