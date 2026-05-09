«Уралвагонзавод» отправил в зону СВО 3 вида танков

Отмечается, что конструкторы учли боевой опыт и отзывы военнослужащих при доработке техники. Представители завода уточнили, что основное внимание было уделено повышению выживаемости машин и безопасности экипажа.

Требования к российским танкам постоянно растут, и их конструкции совершенствуются. Так, в 2025 году была доработана система радиоэлектронной борьбы и усилена защита моторно-трансмиссионного отсека. Продолжаются работы по улучшению пассивной и активной защиты, а также эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН объяснил, что военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте.