«Уралвагонзавод» отправил в зону СВО 3 вида танков
Концерн "Уралвагонзавод" направил в зону проведения СВО для российской армии очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Это произошло в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.
Отмечается, что конструкторы учли боевой опыт и отзывы военнослужащих при доработке техники. Представители завода уточнили, что основное внимание было уделено повышению выживаемости машин и безопасности экипажа.
Требования к российским танкам постоянно растут, и их конструкции совершенствуются. Так, в 2025 году была доработана система радиоэлектронной борьбы и усилена защита моторно-трансмиссионного отсека. Продолжаются работы по улучшению пассивной и активной защиты, а также эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН объяснил, что военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте.
