В Великобритании ввели знак отличия для книг, написанных людьми, а не нейросетями, сообщает издание The Guardian. Отмечается, что в этой стране ИИ-контент сильно смешался с «реальной» литературой, поэтому данная инициатива должна защитить читателей от «цифровой слепоты». По мнению Панова, большинство бумажных книг написаны настоящими писателями, а вот в Сети иная ситуация.

«Я думаю, что книги, которые издаются на бумаге, в основном написаны людьми, процентов на 99. Если же брать "сетевую" литературу, которая достаточно распространена в последние годы, там довольно много книг, созданных при помощи нейросетей. Я имею в виду большую помощь, когда они не просто помогли расставить запятые, а влияли и на сюжет, и на героев. Есть книги, которые изначально написаны в цифровом виде и живут только в сети. Там количество контента, написанного с помощью нейросетей, сейчас уже зашкаливает, но я бы не рекомендовал это читать», - подчеркнул он.

По мнению Панова, если авторы попытаются скрыть искусственное происхождение книг, разоблачить их будет непросто.

«Не каждый писатель согласится прийти и сказать: да, ребята, эта моя книжка написана нейросетями. Одно дело, если книга целиком написана нейросетью и это не скрывается. Если же на обложку ставит имя какой-то человек, то зачем ему сознаваться? Если сам автор не признается, по большому счету, никто не докажет, писал ли он этот текст с помощью нейросети. Если, конечно, это будет хорошая редактура потому что в "голых" текстах, которые выдает ИИ, заметно, что это написано либо полнейшей бездарностью, либо нейросетью. Говорить о серьезной литературе, написанной в нейросетях, бессмысленно. Ставить же знаки отличия, показывающие, что под этой обложкой вы найдете нечто, сочиненное набором алгоритмов, наверное, правильно. Просто, чтобы не тратить время», - заключил собеседник НСН.