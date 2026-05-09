Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в ТОП лучших свободных агентов НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Бобровский вошли в ТОП-20 лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «The Athletic».

Отмечается, что Бобровский занимает в этом списке пятое место, Малкин — шестое, а Овечкин — 20-е. Речь идет о рейтинге двадцати сильнейших игроков, у которых летом 2026 года заканчиваются контракты с их клубами.

Известно, что в текущем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых отразил 91,2% бросков, в среднем пропуская по 2,61 шайбы за игру. В свою очередь Малкин сыграл 62 матча, в которых забросил 21 шайбу и сделал 43 результативных передачи. У Овечкина в 82 встречах 32 гола и столько же передач.

ФОТО: AP / ТАСС
