«Забивать гвозди микроскопом?»: В Госдуме поспорили о коротком дне для именинников

«Идея возникла, потому что праздники бывают не только государственные и религиозные, но и персональные. При этом в случае с государственными и религиозными праздниками отпускают людей, сокращенный рабочий день предусматривается. Сейчас есть определенное неравенство – в одних компаниях корпоративная культура допускает сокращение рабочего дня людям, в других такого нет», - сказал Матвейчев.

По его мнению, такое новшество будет способствовать «повышению солидарности и сплоченности общества».

«Мы сейчас подождем ответа Минтруда. Если они в принципе согласны, возможно, с какими-то исключениями или компромиссами, я готов предложить соответствующий законопроект», - добавил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Матвейчев также допустил, что сокращение рабочего дня будет больше, чем на час.

«Если они согласятся, что в этом нет ущерба для экономики или каких-то противоречий другим законам, мы, депутаты, найдем компромиссы, сколько это будет часов», - разъяснил он.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала «Радиоточке НСН», что это не вопрос законодательного уровня.

«Я считаю, что это избыточно решать на законодательном уровне. У нас есть коллективные договоры и соглашения, которые заключаются на локальном уровне работодателя и представителей работника. Как правило, коллективные договоры содержат такого формата дополнительные социальные гарантии и льготы, которые не прописаны в трудовом законодательстве», - указала Бессараб.

При этом она привела приметы подобных льгот и посоветовала «не забивать гвозди микроскопом».

«Например, три оплачиваемых дня на заключение брака, оплачиваемый день на похороны ближайших родственников, дополнительный выходной на юбилей. В таких договорах может быть прописано и право именинника отпроситься даже на полдня раньше. Но это все вопросы локальных нормативных актов и коллективных соглашений и договоров. Это никак не вопрос Трудового кодекса РФ. Это как микроскопом гвозди забивать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».