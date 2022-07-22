«Забивать гвозди микроскопом?»: В Госдуме поспорили о коротком дне для именинников
Автор идеи Олег Матвейчев сказал в эфире НСН, что такой подарок сплотит россиян, однако Светлана Бессараб считает, что это дело работодателей, а не законодателей.
Депутаты Госдумы Олег Матвейчев и Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разошлись во мнениях, стоит ли обсуждать на федеральном уровне введение в РФ укороченного рабочего дня для именинников.
Ранее Матвейчев написал письмо в Минтруда с предложением ввести сокращенную на час рабочую смену в День рождения.
«Идея возникла, потому что праздники бывают не только государственные и религиозные, но и персональные. При этом в случае с государственными и религиозными праздниками отпускают людей, сокращенный рабочий день предусматривается. Сейчас есть определенное неравенство – в одних компаниях корпоративная культура допускает сокращение рабочего дня людям, в других такого нет», - сказал Матвейчев.
По его мнению, такое новшество будет способствовать «повышению солидарности и сплоченности общества».
«Мы сейчас подождем ответа Минтруда. Если они в принципе согласны, возможно, с какими-то исключениями или компромиссами, я готов предложить соответствующий законопроект», - добавил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Матвейчев также допустил, что сокращение рабочего дня будет больше, чем на час.
«Если они согласятся, что в этом нет ущерба для экономики или каких-то противоречий другим законам, мы, депутаты, найдем компромиссы, сколько это будет часов», - разъяснил он.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала «Радиоточке НСН», что это не вопрос законодательного уровня.
«Я считаю, что это избыточно решать на законодательном уровне. У нас есть коллективные договоры и соглашения, которые заключаются на локальном уровне работодателя и представителей работника. Как правило, коллективные договоры содержат такого формата дополнительные социальные гарантии и льготы, которые не прописаны в трудовом законодательстве», - указала Бессараб.
При этом она привела приметы подобных льгот и посоветовала «не забивать гвозди микроскопом».
«Например, три оплачиваемых дня на заключение брака, оплачиваемый день на похороны ближайших родственников, дополнительный выходной на юбилей. В таких договорах может быть прописано и право именинника отпроситься даже на полдня раньше. Но это все вопросы локальных нормативных актов и коллективных соглашений и договоров. Это никак не вопрос Трудового кодекса РФ. Это как микроскопом гвозди забивать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об объявлении нерабочим Дня семьи, любви и верности, который теперь официально отмечается в России 8 июля.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила «Радиоточке НСН», что осенью этот законопроект отправят на согласование в регионы, отметив, что «у нас ровно год впереди для того, чтобы сделать этот день выходным».
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