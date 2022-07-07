«Не работать в День семьи»: В Госдуме надеются сделать 8 июля выходным уже через год

Накануне в Госдуму был внесен законопроект об объявлении Дня семьи 8 июля нерабочим. В этот день Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака. Один из авторов инициативы, Нина Останина отметила, что государство не понесет больших расходов от принятия инициативы.

«Поскольку это День семьи, то внутри семьи он и должен отмечаться. Для этого люди должны иметь возможность пообщаться друг с другом, не уходя на работу. У нас много новогодних и первомайских праздников. Думаю, что это не будет накладно с точки зрения расходных обязательств со стороны государства. Нужно, чтобы власти всех уровней создали условия для того, чтобы семья не чувствовала себя в этот день ущемленной. Не думаю, что наше государство пострадает от того, что семьи с детьми, бабушками и дедушками в этот день отдохнут и почувствуют на себе заботу со стороны государства. Законопроект осенью направят в регионы, а они дадут свое заключение, одобряют или не одобряют. По времени все получается, у нас ровно год впереди для того, чтобы сделать этот день выходным», - сказала Останина.