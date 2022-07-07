«Не работать в День семьи»: В Госдуме надеются сделать 8 июля выходным уже через год
Государство должно создать все условия, чтобы россияне находились в этот праздник со своими семьями, заявила в эфире НСН депутат Нина Останина.
День семьи, любви и верности в России необходимо сделать выходным, россияне должны иметь возможность отметить его в кругу семьи и не уходить на работу, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуму был внесен законопроект об объявлении Дня семьи 8 июля нерабочим. В этот день Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака. Один из авторов инициативы, Нина Останина отметила, что государство не понесет больших расходов от принятия инициативы.
«Поскольку это День семьи, то внутри семьи он и должен отмечаться. Для этого люди должны иметь возможность пообщаться друг с другом, не уходя на работу. У нас много новогодних и первомайских праздников. Думаю, что это не будет накладно с точки зрения расходных обязательств со стороны государства. Нужно, чтобы власти всех уровней создали условия для того, чтобы семья не чувствовала себя в этот день ущемленной. Не думаю, что наше государство пострадает от того, что семьи с детьми, бабушками и дедушками в этот день отдохнут и почувствуют на себе заботу со стороны государства. Законопроект осенью направят в регионы, а они дадут свое заключение, одобряют или не одобряют. По времени все получается, у нас ровно год впереди для того, чтобы сделать этот день выходным», - сказала Останина.
По ее словам, в России должны быть не только политические, но и «человеческие праздники».
«Идея эта родилась ровно в тот день, когда президент издал указ о том, чтобы ежегодно в России отмечать как государственный праздник День семьи любви и верности. А то, что этот госпраздник нужен, не трудно догадаться. Очень многие рождены внутри православной церкви, этот праздник приобретает уже светское звучание. А тот факт, что наша молодежь стремится приурочить европейский праздник День святого Валентина к тому, чтобы в этот день высказать добрые чувства друг другу, говорит о том, что нам нужны не только политические праздники, но и человеческие», - резюмировала Останина.
В указе Владимира Путина о Дне семьи, любви и верности говорится, что праздник был установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
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