Лучше бы купили лекарств! Онищенко об алгоритме «Сбера» по диагностике COVID-19
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России заинтересовался в эфире НСН, сколько стоила разработка алгоритма «Сбера» по определению коронавируса за минуту.
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, способный за минуту определить вероятность наличия коронавируса. Вирус диагностируется на основании анализа голоса, дыхания и кашля, а также опроса по симптомам.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН объяснил, почему он скептичен к подобного рода изобретениям.
«Пока «Сбер» заявил, что его приложение может определять коронавирус с некоторой степенью точности. Но есть специальная процедура госрегистрации таких вещей. Вот когда зарегистрируют и это будет официально признанное диагностическое средство, тогда и можно будет говорить о нем. Это можно апробировать и использовать как некий предварительный скрининг. Но вообще у нас в стране на лекарства денег не хватает, а я представляю, сколько денег стоила эта программа, сколько в нее вбухали. Если бы эти деньги отдали на лекарства, было бы гораздо больше пользы. А потратить огромные деньги ради развлечения – это напоминает взрослых людей, которые в детстве не наигрались, а теперь играют за огромные деньги и государственный счет. Можно ли использовать этот алгоритм для диагностирования коронавируса? Можно. А можно и на Луне установить прибор, который будет определять, кто по Тверской улице ходит и болен ли он коронавирусом. В больницах не хватает лекарств и средств, а тут эта игрушка появляется. Предложите «Сберу» опубликовать стоимость разработки этой забавы», - возмутился Онищенко.
Ранее Онищенко в эфире НСН рассказал, что решения в начале пандемии принимались во многом под информационным давлением.
В России за сутки зафиксированы 22 934 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились COVID-19 почти 3,5 млн человек - 3 448 203. Умер 531 пациент с COVID-19. Выписаны за сутки 24 755 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru