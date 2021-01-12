Лучше бы купили лекарств! Онищенко об алгоритме «Сбера» по диагностике COVID-19

«Пока «Сбер» заявил, что его приложение может определять коронавирус с некоторой степенью точности. Но есть специальная процедура госрегистрации таких вещей. Вот когда зарегистрируют и это будет официально признанное диагностическое средство, тогда и можно будет говорить о нем. Это можно апробировать и использовать как некий предварительный скрининг. Но вообще у нас в стране на лекарства денег не хватает, а я представляю, сколько денег стоила эта программа, сколько в нее вбухали. Если бы эти деньги отдали на лекарства, было бы гораздо больше пользы. А потратить огромные деньги ради развлечения – это напоминает взрослых людей, которые в детстве не наигрались, а теперь играют за огромные деньги и государственный счет. Можно ли использовать этот алгоритм для диагностирования коронавируса? Можно. А можно и на Луне установить прибор, который будет определять, кто по Тверской улице ходит и болен ли он коронавирусом. В больницах не хватает лекарств и средств, а тут эта игрушка появляется. Предложите «Сберу» опубликовать стоимость разработки этой забавы», - возмутился Онищенко.

Ранее Онищенко в эфире НСН рассказал, что решения в начале пандемии принимались во многом под информационным давлением.

В России за сутки зафиксированы 22 934 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились COVID-19 почти 3,5 млн человек - 3 448 203. Умер 531 пациент с COVID-19. Выписаны за сутки 24 755 человек.

