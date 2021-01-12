В России создан алгоритм для выявления COVID-19 за минуту
Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, способный за минуту определить вероятность наличия коронавируса, сообщает РИА Новости.
Вирус диагностируется на основании анализа голоса, дыхания и кашля, а также опроса по симптомам.
В нем используется нейросеть, которая обучалась на основании открытых данных с диагностированных пациентов. В сообщении отмечается, что точность диагноза ниже, чем у биологических тестов, но приближается к ним. Также компания намерена на базе алгоритма создать приложение, которое скоро появится в App Store и Google Play.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru