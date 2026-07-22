Он отметил, что доля Армении в общем объеме поставок рыбной продукции в Россию сравнительно небольшая, однако свой вклад в разнообразие ассортимента рыбоводческие хозяйства республики вносили.

«Любой рынок заинтересован в ассортименте продукции. Тем более у нас существуют ограничения на импорт из стран Евросоюза — Норвегии, Исландии и других. В условиях сокращения количества импортеров, любой поставщик важен для российского рынка. Чем больше ассортимент, тем больше возможности у российских потребителей попробовать разную рыбу. Но тут вопрос приоритетов — это качество рыбы и ее безопасность для потребителя в России, и для наших хозяйств, экокультуры, чтоб не дай бог не занести какую-нибудь заразу. Армянская рыба неплохая, вкусная, но она не играла никогда существенной роли. С точки зрения статистики, объемы поставок армянской рыбы для российского рынка никогда не были большими. Основные объемы идут из Чили, Турции и Китая», — добавил Фомин.

Ранее Александр Фомин рассказывал НСН, что ограничения на ввоз в РФ рыбной продукции из Армении будут компенсированы увеличением поставок из других стран — Турции, Чили и т. д.

