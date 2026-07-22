Забастовки не помогут: Как армянским рыбакам угодить Россельхознадзору
Для возобновления поставок армянским производителям надо пройти проверки и исправить нарушения, а не устраивать протесты, объяснил НСН Александр Фомин.
Россия лишается пусть и небольшого, но важного объема рыбной продукции в связи с ограничением ввоза армянской рыбы, однако рыбохозяйственным предприятиям республики необходимо исключить выявленные замечания и пройти проверки, чтобы снова получить доступ к рынку РФ, объяснил НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Представители рыбоводческих хозяйств Армении вышли на акцию протеста к зданию правительства в Ереване, передает «Коммерсант». С 26 июня Россельхознадзор полностью ограничил ввоз рыбы из этой страны в Россию, обосновав отсутствием контроля качества. Протестующие требуют от армянских властей решить проблемы с экспортом, однако Фомин подчеркивает, что вопрос открытия экспорта полностью зависит только от самих производителей.
«Есть специальная система проверок, регламентов, контролируется по многим показателям, в том числе, как выполняются международные нормы по выращиванию рыбы, какие используются медицинские процедуры. Анализируется все — от условий выращивания рыб, используемого комбикорма, использования вредных веществ до благополучия хозяйств с точки зрения болезней рыб и вероятности заноса возбудителей опасных заболеваний в Россию. Поскольку речь об охлажденной рыбе, это чревато заражением наших хозяйств, экокультуры. Если обследования не были проведены или срок их действия истек, нужно их подтвердить и проходить заново. Не очень понятно, почему они этого не делают. Нужно принимать российскую делегацию, проходить обследования, исключать замечания, которые были представлены к их продукции, и уже после этого им откроют рынок для поставок. А забастовки вряд ли помогут, нужно действовать другими способами. Насколько я знаю, две армянские компании не закрывались, поскольку у них все требования были выполнены. Это подтверждает, что это не что-то несбыточное. Если эти требования кто-то может выполнить, надо всем выполнять, никуда не денешься», — пояснил собеседник НСН.
Он отметил, что доля Армении в общем объеме поставок рыбной продукции в Россию сравнительно небольшая, однако свой вклад в разнообразие ассортимента рыбоводческие хозяйства республики вносили.
«Любой рынок заинтересован в ассортименте продукции. Тем более у нас существуют ограничения на импорт из стран Евросоюза — Норвегии, Исландии и других. В условиях сокращения количества импортеров, любой поставщик важен для российского рынка. Чем больше ассортимент, тем больше возможности у российских потребителей попробовать разную рыбу. Но тут вопрос приоритетов — это качество рыбы и ее безопасность для потребителя в России, и для наших хозяйств, экокультуры, чтоб не дай бог не занести какую-нибудь заразу. Армянская рыба неплохая, вкусная, но она не играла никогда существенной роли. С точки зрения статистики, объемы поставок армянской рыбы для российского рынка никогда не были большими. Основные объемы идут из Чили, Турции и Китая», — добавил Фомин.
Ранее Александр Фомин рассказывал НСН, что ограничения на ввоз в РФ рыбной продукции из Армении будут компенсированы увеличением поставок из других стран — Турции, Чили и т. д.
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