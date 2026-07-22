Путин: Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом

По его словам, в июне 2026 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 196 млрд рублей, пишет RT.

Глава государства отметил, что важную роль в этом сыграло увеличение бюджетных доходов.

«Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления, не связанные с нефтегазовым сектором. Так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале оказались более чем на четверь выше, чем за прошлый период прошлого года», - сказал он.

Ранее Путин заявил, что ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».