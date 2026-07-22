Путин: Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом
Государственные финансы в России сохраняют устойчивость. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в июне 2026 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 196 млрд рублей, пишет RT.
Глава государства отметил, что важную роль в этом сыграло увеличение бюджетных доходов.
«Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления, не связанные с нефтегазовым сектором. Так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале оказались более чем на четверь выше, чем за прошлый период прошлого года», - сказал он.
Ранее Путин заявил, что ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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