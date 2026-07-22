Путин: ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%
ВВП России, по оценке Минэкономразвития России, в мае текущего года «рос скромными темпами 0,3%» и находится в позитивной зоне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он указал, что всего за первые пять месяцев прирост ВВП составил на 0,2%.
«Один из ключевых факторов здесь, конечно же, внутренний спрос - как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и граждан», - сказал глава государства.
Ранее первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что остановки экономики России, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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