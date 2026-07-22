Путин: ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%

На совещании по экономическим вопросам он указал, что всего за первые пять месяцев прирост ВВП составил на 0,2%.

«Один из ключевых факторов здесь, конечно же, внутренний спрос - как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и граждан», - сказал глава государства.

Ранее первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что остановки экономики России, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

