ЦБ против: Как недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента

Недвижимость сегодня утратила статус инвестиционного инструмента, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова в пресс-центре НСН.

«Ипотека снизила свои объемы, потому что сворачиваются государственные программы. Поэтому тот эффект, который мы получали несколько лет назад, резко изменился. Если раньше люди могли взять по несколько ипотек, сейчас все меньше людей могут так сделать, с учетом инвестиционной недвижимости. На уровне ЦБ вводятся ограничения. Поэтому сейчас ипотечное кредитование – это инструмент для решения жилищной проблемы, не инвестиционная история», - отметила она.

Сегодня россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

