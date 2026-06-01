«Контроль есть контроль. Если они отказываются и саботируют, решение логичное. У нас законодательство такое, что несертифицированные производители не могут поставлять рыбопродукцию. Думаю, кому важен экспорт российский, те оформят все документы. Кому не важно, наверное, не будут поставлять», - отметил эксперт.

Он объяснил роль Армении в структуре поставок рыбы в Россию.

«В связи с введением Европейским союзом санкций с 2014 года постепенно были закрыты практически все страны, откуда шли поставки. За эти годы, соответственно, наши российские импортеры перестроились. Основные поставки идут из Чили, Турции, а также из таких стран, как Армения, хотя объемы там были небольшие», - пояснил собеседник НСН.

По его оценке, в ближайшее время возможен небольшой дефицит форели. В дальнейшем произойдет замена из других стран. При этом основную массу потребителей ситуация вообще не затронет из-за специфики данной продукции.