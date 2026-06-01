Покупатель не заметит: Запрещенную рыбу из Армении возместят Чили и Турция
Введение ограничений на поставки армянской форели не скажется серьезно на российском потребителе, заявил НСН Александр Фомин.
Ограничения на поставки в Россию рыбной продукции из Армении не скажутся серьёзно на массовом потребителе, поскольку речь идет о достаточно дорогой форели. Об этом НСН заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Россельхознадзор ограничил импорт рыбы из Армении. Согласно постановлению ведомства, эта страна со 2 июня должна прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в Россию. Решение принято по итогам инспекции, которая прошла в мае на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели. Половина из них отказалась пройти проверку.
«Контроль есть контроль. Если они отказываются и саботируют, решение логичное. У нас законодательство такое, что несертифицированные производители не могут поставлять рыбопродукцию. Думаю, кому важен экспорт российский, те оформят все документы. Кому не важно, наверное, не будут поставлять», - отметил эксперт.
Он объяснил роль Армении в структуре поставок рыбы в Россию.
«В связи с введением Европейским союзом санкций с 2014 года постепенно были закрыты практически все страны, откуда шли поставки. За эти годы, соответственно, наши российские импортеры перестроились. Основные поставки идут из Чили, Турции, а также из таких стран, как Армения, хотя объемы там были небольшие», - пояснил собеседник НСН.
По его оценке, в ближайшее время возможен небольшой дефицит форели. В дальнейшем произойдет замена из других стран. При этом основную массу потребителей ситуация вообще не затронет из-за специфики данной продукции.
«В целом, если говорить о рынке, рассчитанном на массового потребителя, форель считается достаточно дорогой рыбой, и не каждому по карману - примерно от полутора тысяч рублей за килограмм в рознице. Поэтому, скорее всего, люди, которые могут себе её позволить, ходят в рестораны или покупают слабосоленый вид этой рыбы, они чуть больше заплатят какое-то время. В дальнейшем, условно говоря, в течение месяца все это наладится, найдутся другие поставщики. Будут больше везти из тех же Чили и Турции. Да и, скорее всего, не будет какого-то всплеска подорожания, потому что всегда есть запасы. Просто ассортимент будет чуть меньше», - заключил Александр Фомин.
Россельхознадзор уточнил, что инспекцию успешно прошли только две армянские компании по производству форели. Они смогут поставлять свою продукцию в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.
Ранее Россельхознадзор ограничил поставки цветов из Армении. Кроме того, с 30 мая введены временные ограничения на ввоз из этой страны свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в апреле назвал «невозможным по определению» нахождение республики одновременно в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС.
При этом в понедельник, 1 июня российский лидер в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Армении с днем рождения. Также Путин направил телеграмму в адрес Пашиняна, в которой отметил, что отношения между Арменией и Россией носят дружественный характер и Москва заинтересована в их развитии.
Экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Евросоюз может потребовать провести в Армении референдум о вступлении в ЕС в ближайшее время, но это не означает, что страна присоединится к объединению даже через 50 лет.
