Россиянам рассказали, куда вкладывать деньги в 2026 году
Василий Колташов заявил НСН, что сегодня облигации и депозиты выглядят привлекательнее других инструментов.
Банк России посылает сигналы, что он не будет активно снижать ставку, это означает, что доходность по депозитам будет достаточно высокой, заявил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Сегодня выгоднее всего вкладывать деньги в депозиты, если вы не имеете возможности приобретать облигации. В таком случае депозиты остаются наиболее выгодным вложением. Банк России посылает сигналы, что он не будет активно снижать ставку, это означает, что доходность по депозитам будет достаточно высокой. Также в российской экономике есть некоторые проблемы, которые тормозят рост цен на недвижимость. Бюджетные проблемы в этом году будут решены, рубль будет относительно стабилен», - отметил он.
Российский фондовый рынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В июле 2026 года индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки в 2000 пунктов, достигнув минимальных значений с осени 2022 года. С начала года рынок потерял около 15%, а акции ряда крупнейших российских компаний обновили многолетние минимумы.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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