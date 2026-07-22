Аналитик Кабаков предрек ослабление рубля во втором полугодии
Ярослав Кабаков заявил НСН, что сейчас стоит обратить внимание на потенциальные риски ослабления рубля.
Во второй половине года вероятно ослабление рубля, так как импорт будет расти, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Импорт подрастет, это приведет к ослаблению рубля во второй половине года. Весьма вероятно, мы в ближайший месяц-полтора будем переживать период более высоких доходов в бюджет. Но у нас ситуация до блокировки Ормузского пролива не была столь позитивной с точки зрения доходов бюджета, а рубль был крепким. Сейчас же стоит обратить внимание на потенциальные риски ослабления рубля», - рассказал он.
Банк России посылает сигналы, что он не будет активно снижать ставку, это означает, что доходность по депозитам будет достаточно высокой, заявил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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