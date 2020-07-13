За воспитание детей предложили платить зарплату
Многодетным семьям в Госдуме предложили бесплатно предоставлять услуги нянь. С такой идеей выступил депутат Иван Сухарев относительно семей, в которых от двух детей младше трех лет. Валентина Петренко, председатель Всероссийского движения «Матери России» на это высказала мнение, что более действенной мерой станет выплата зарплат матерям, которые сидят дома со своими детьми.
«Почему бы не прийти к тому, чтобы многодетная мама была трудоустроена на работу в качестве воспитателя? Об этом просят сами матери», - сказала она «Радио 1».
Петренко отметила, что согласно опросу, который провело движение «Матери России», в 34 регионах страны 100% матерей отметили возможность воспитания детей самостоятельно при условии выплат им заработной платы.
«Они не хотят передавать свои функции чужой женщине, потому что всё-таки родители отвечают за воспитание. Если бы мать получала зарплату, она могла бы на час, когда вынуждена куда-то отлучиться с другими детьми, нанять человека из социальной службы для присмотра за остальными детьми и оплачивать его услугу из своего заработка», - уточнила Валентина Петренко.
На ее взгляд, зарплата не должна отличаться от заработка обычного воспитателя, а работа контролироваться государством.
«Как она содержит детей, как воспитывает, как оздоравливает, посещает ли клиники и так далее. Семьи будут под контролем в хорошем смысле – не под прессом, а под контролем по содействию», - считает председатель движения.
При этом, в случае несоблюдения норм договора, контракт с такой матерью следует расторгать. Также в качестве альтернативы можно на аналогичную работу брать и многодетных отцов.
Ранее НСН сообщала, что в июле выплаты на сумму 10 тыс рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет в связи с предотвращением последствий коронавируса.
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