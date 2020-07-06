Родители 26 млн детей получили выплаты по 10 тыс. рублей в июле
6 июля 202022:11
В июле выплаты на сумму 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.
В ведомстве отметили, что 99% семей, ранее получившие пособия для детей до 3 лет получили июльские выплаты без дополнительных заявлений.
Обратиться за пособием россияне могут до октября, уточнили в Минтруде. Данные выплаты не облагаются налогом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru