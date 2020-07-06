Родители 26 млн детей получили выплаты по 10 тыс. рублей в июле

В ведомстве отметили, что 99% семей, ранее получившие пособия для детей до 3 лет получили июльские выплаты без дополнительных заявлений.

Обратиться за пособием россияне могут до октября, уточнили в Минтруде. Данные выплаты не облагаются налогом.



