Родители 26 млн детей получили выплаты по 10 тыс. рублей в июле

В июле выплаты на сумму 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

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В ведомстве отметили, что 99% семей, ранее получившие пособия для детей до 3 лет получили июльские выплаты без дополнительных заявлений.

Обратиться за пособием россияне могут до октября, уточнили в Минтруде. Данные выплаты не облагаются налогом.


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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Минтруд
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