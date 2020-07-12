Оксана Пушкина предложила реформировать службу опеки и попечительства
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в беседе с НСН поддержала инициативу Павла Крашенинникова об ограничении практики внесудебного изъятия детей из семьи.
В Госдуму в конце нынешней недели внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи. Забрать ребенка из семьи теперь можно будет только по решению суда. Инициатором документа стал глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников. Хотя не обошлось без исключений. Без решения суда забрать детей из семьи станет возможно в случае очевидной угрозы их здоровью и жизни. Судебное заседание по этому процессу должно состояться на протяжении суток. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН отметила, что следующим шагом в этом направлении должна стать реформа служба опеки и попечительства.
«Инициатива Павла Крашенинникова прекрасна. Историй о незаконных действиях или преступном бездействии опеки, которые повлекли за собой непоправимый вред физическому и психическому здоровью ребенка становится все больше. Но усложнение процедуры внесудебного изъятия ребенка не станет гарантией отсутствия злоупотреблений со стороны профильной службы - опеки и попечительства. Ее давно пора кардинально реформировать. В Комитете по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы мы собрали из регионов все пожелания на этот счет. Необходимо создать не только другие условия работы, а иные критерии деятельности этой службы. Кроме того, кадровый состав оставляет желать лучшего. В службу опеки и попечительства должны прийти профессиональные психологи, юристы, которые могут, а главное, хотят работать 24 часа 7 дней в неделю с проблемными семьями. И эти законодательные изменения должны проводиться параллельно. Только в этом случае можно будет рассчитывать на положительный результат!» - заключила Оксана Пушкина.
Ранее НСН рассказала, что ребёнок в Волгограде попал в больницу после избиения родителями. Шестилетнему мальчику из Волгограда врачи поставили 8 диагнозов после избиения родителями. Ребёнка изъяли из семьи и госпитализировали. Полиция обратила внимание на ситуацию после обращения представителей социальных служб.
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