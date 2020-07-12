Оксана Пушкина предложила реформировать службу опеки и попечительства

В Госдуму в конце нынешней недели внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи. Забрать ребенка из семьи теперь можно будет только по решению суда. Инициатором документа стал глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников. Хотя не обошлось без исключений. Без решения суда забрать детей из семьи станет возможно в случае очевидной угрозы их здоровью и жизни. Судебное заседание по этому процессу должно состояться на протяжении суток. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН отметила, что следующим шагом в этом направлении должна стать реформа служба опеки и попечительства.